Никита Джигурда: «Вызываю Александра Емельяненко на ринг. Это не хайп, а реальность жизни»

Актер и музыкант Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок тяжеловеса ММА Александра Емельяненко.

«За оскорбление в мой адрес вызываю на ринг. Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни.

Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьезными изданиями.

Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличие от Владимира Соловьева) Александр Емельяненко не такой же понтарь, как вечерний мудозвон, зассавший выйти со мной на боксерский ринг!» – сказал Джигурда.

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