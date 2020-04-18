Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер

BBC опубликовал итоги голосования читателей по разным номинациям.

Капитан «Ливерпуля» признан лучшим футболистом этого сезона , набрав 23% голосов. На втором месте – (17%). На третьем – хавбек Кевин де Брюйне (14%).

Лучшим тренер признан (55% голосов). Второй – тренер Крис Уайлдер (25%), на третьем месте – Нуну Эшпириту Санту из (7%).

Лучшим молодым игроком стал защитник (47%), далее идут из «МЮ» (10%) и вратарь «Шеффилда» Дин Хендерсон (9%).