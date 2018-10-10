Умар Кремлев: «Готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство»

Генеральный секретарь бокса России Умар Кремлев сообщил, что готов помочь чемпиону WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко и тяжеловесу получить российские паспорта.

«Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят.

Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны.

Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек. В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов.

Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру», – заявил Кремлев.

Ранее Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» за участие в съемках в российском православном фильме.

Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца». Они снялись в российском фильме о церкви

Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви