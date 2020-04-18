Семь игроков «Ливерпуля», Бруну, Де Брюйне и Агуэро вошли в сборную сезона АПЛ по версии BBC

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги Лестер Джордан Хендерсон Кевин де Брюйне Вирджил ван Дейк Садьо Мане Мохамед Салах Бруну Фернандеш Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Чаглар Сеюнджю Футбол

BBC представил символическую сборную сезона в АПЛ по итогам голосования читателей.

В команду вошли семь игроков «Ливерпуля», два представителя «Манчестер Сити» и по одному от «Манчестер Юнайтед» и «Лестера».

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

НападающиеМохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Садьо Мане («Ливерпуль»).

Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья