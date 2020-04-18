Семь игроков «Ливерпуля», Бруну, Де Брюйне и Агуэро вошли в сборную сезона АПЛ по версии BBC

BBC представил символическую сборную сезона в по итогам голосования читателей.

В команду вошли семь игроков , два представителя и по одному от и .

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: , Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), («Ливерпуль») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: («Ливерпуль»), («Манчестер Сити») и («Ливерпуль»).

Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер