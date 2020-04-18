Семь игроков «Ливерпуля», Бруну, Де Брюйне и Агуэро вошли в сборную сезона АПЛ по версии BBC

BBC представил символическую сборную сезона в АПЛ по итогам голосования читателей.
В команду вошли семь игроков «Ливерпуля», два представителя «Манчестер Сити» и по одному от «Манчестер Юнайтед» и «Лестера».
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль») и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Садьо Мане («Ливерпуль»).
Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер