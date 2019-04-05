Ягр – лучший правый нападающий за 53 года по версии NHL.com. Буре – 11-й, Могильный – 16-й

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Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-16 правых нападающих за последние 53 года.

По результатам голосования авторов NHL.com лучшим со старта эпохи расширения лиги в 1967 году стал Яромир Ягр.

Второе место занял Майк Босси, замкнул тройку лидеров Ги Лефлер.

Из россиян в топ-16 попали Павел Буре (11-е место) и Александр Могильный (16-е).

В рейтинг также вошли: Бретт ХаллЯри Курри, Теему Селянне, Патрик КэйнДжером Игинла, Марк РеккиМайкл Гарнетт, Мариан ГоссаГорди Хоу, Иван Курнуайе и Мартен Сен-Луи.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил 16 баллов, но не вошел в топ-16.

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