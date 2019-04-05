Ягр – лучший правый нападающий за 53 года по версии NHL.com. Буре – 11-й, Могильный – 16-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-16 правых нападающих за последние 53 года.
По результатам голосования авторов NHL.com лучшим со старта эпохи расширения лиги в 1967 году стал Яромир Ягр.
Второе место занял Майк Босси, замкнул тройку лидеров Ги Лефлер.
Из россиян в топ-16 попали Павел Буре (11-е место) и Александр Могильный (16-е).
В рейтинг также вошли: Бретт Халл, Яри Курри, Теему Селянне, Патрик Кэйн, Джером Игинла, Марк Рекки, Майкл Гарнетт, Мариан Госса, Горди Хоу, Иван Курнуайе и Мартен Сен-Луи.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил 16 баллов, но не вошел в топ-16.