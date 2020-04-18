Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1, несмотря на то, что Бен-Йеддер забил столько же

Нападающий «ПСЖ» получит «Золотую бутсу» по итогам сезона в Лиге 1.

21-летний француз признан лучшим бомбардиром французского первенства.

На счету Мбаппе 18 мячей в турнире. Столько же забил форвард , но у него три гола с пенальти, а Мбаппе все мячи забил с игры. Третьим финишировал форвард «Лиона» (16 голов).

Мбаппе становится лучшим бомбардиром Лиги 1 второй сезон подряд. В сезоне-2018/19 он забил 33 гола в 29 матчах, опередив ближайшего преследователя Николя Пепе на 11 мячей.

Напомним, Лигу 1 завершили досрочно из-за коронавируса, а признали чемпионом.

🚫 Во Франции зафиксировали таблицу. «ПСЖ» – чемпион, «Тулуза» (1 очко за 18 матчей) против вылета, клубы лишились 243 млн от ТВ