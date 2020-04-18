В Москве до 31 мая продлили запрет на проведение спортивных мероприятий

Режим изоляции в Москве, введенный из-за коронавируса, продлен до 31 мая.

Согласно указу, подписанному мэром города Сергеем Собяниным, до 31 мая в Москве запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, торговые центры, парки.

Таким образом, проведение футбольных матчей РПЛ в Москве невозможно до 1 июня.

В России зафиксировано 177 160 случаев заражения COVID-19, из них 92 676 – в Москве, 17 432 – в Московской области.

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