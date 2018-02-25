Международная федерация лыжных видов спорта получила от WADA данные о применении допинга российскими лыжниками

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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные о применении допинга российскими лыжниками.

Допинговые дела были открыты WADA после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«FIS получила первоначальную информацию о ряде спортсменов, в том числе о спортсменах, к которым уже были применены санкции FIS.

Но полный пакет данных будет получен только к концу мая для детального рассмотрения FIS», – сообщили в федерации.

Всего WADA открыло 298 допинговых дел против российских атлетов из разных видов спорта.

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