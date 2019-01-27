Александр Жулин: «Если карьера Трусовой пойдет на спад, другие спортсмены к Плющенко уже не пойдут»

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал переход Александры Трусовой в Евгению Плющенко.

«Работа с Трусовой — очень важный тест для Плющенко в качестве тренера. Ему не удалось реанимировать карьеру Сотниковой, результаты Саханович и Таракановой тоже сложно назвать выдающимися.

Поэтому если и карьера Саши пойдет на спад, это будет показательно. После этого, возможно, другие спортсмены уже не захотят переходить в академию к Евгению», – рассказал Жулин.

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