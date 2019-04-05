Ларионов возглавит молодежную сборную России («Чемпионат»)

Теги СКА Сборная России по хоккею молодежная сборная России Игорь Ларионов Валерий Брагин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов в ближайшее время будет назначен главным тренером молодежной сборной России.

На этом посту он сменит Валерия Брагина, сообщает «Чемпионат».

На МЧМ-2020 59-летний Ларионов был помощником Брагина. На турнире сборная России заняла второе место, проиграв в финале команде Канады.

Ранее сообщалось, что 63-летний Брагин может стать главным тренером СКА.

В молодежной сборной России он работает с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.

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