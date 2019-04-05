Ларионов возглавит молодежную сборную России («Чемпионат»)

Игорь Ларионов в ближайшее время будет назначен главным тренером молодежной сборной России.
На этом посту он сменит Валерия Брагина, сообщает «Чемпионат».
На МЧМ-2020 59-летний Ларионов был помощником Брагина. На турнире сборная России заняла второе место, проиграв в финале команде Канады.
Ранее сообщалось, что 63-летний Брагин может стать главным тренером СКА.
В молодежной сборной России он работает с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.