Николич прилетит в Москву 15 мая для подписания контракта с «Локомотивом» («СЭ»)

Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

После прохождения двухнедельного карантина специалист подпишет контракт с . Подписание соглашения должно состояться по итогам заседания совета директоров «Локомотива» в конце мая.

В случае, если Николич не сможет прилететь в Москву из-за ограничений, введенных в период пандемии коронавируса, возможно дистанционное заключение контракта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился с Николичем о контракте с зарплатой 1,5 млн евро в год.