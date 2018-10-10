Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца». Они снялись в российском фильме о церкви

Теги тяжелый вес легкий вес Василий Ломаченко Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко и тяжеловес Александр Усик попали в базу данных сайта «Миротворец».

Этот сайт позиционирует себя как центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.

«Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ», – говорится в сообщении.

Накануне вышел российский православный фильм «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», в котором снялись Усик и Ломаченко.

Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви

Василий Ломаченко: «Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Я все время думал, что мы – единый народ»

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