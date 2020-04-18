РФС и Минспорта хотят, чтобы сезон РПЛ был доигран (Василий Конов)

Журналист Василий Конов сообщил, что РФС надеется на доигровку сезона РПЛ.

«По моей информации, и в , и в Минспорта хотели бы продолжения сезона в РПЛ. Но изначальное решение за лигой. Причем внутри лиги единства тоже нет.

Помимо споров о том, продолжать или нет, еще и споры на тему фиксации итогов сезона: если мы фиксируем призовые позиции и распределяем медали, то почему не фиксируем вылет двух худших команд.

Вопросов пока очень много, и говорить о том, что уже 100% решили не возобновлять сезон, рано. Время есть, тем более на фоне идущих один за одним сообщений о возобновлении футбольных чемпионатов в Европе, решение не играть у нас могут просто не понять», – написал Конов в телеграм-канале.

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