Соболев о несостоявшемся трансфере в «Лечче»: «Сутки были на раздумье, испугался. Контракт был на руках»

Форвард рассказал о том, что мог перейти в Серию А.

– Маньяков (агент Соболева) рассказывал, что у него было конкретное предложение от по тебе. 2 миллиона евро они давали за тебя, 3 млн евро давали за тебя, но ты сам отказался. Расскажи, я просто не понимаю, как можно не поехать в Серию А.

– Слушай, да, это было, у меня контракт был на руках. Но это было за день до закрытия трансферного окна, ну я не успел даже подумать. Это же переезд не просто в другую команду, а в другую страну.

Понятно, что и я «не фонтан», думаю, что уехал бы, но говорю – времени не было. Сутки были на раздумье, я не решился, испугался.

– Перед этим сезоном ты должен был уехать в аренду, губернатор вписался за тебя и сказал, что Соболев должен быть в команде. И ты из-за этого остался. Это правда?

– Если честно, это правда, да.

– Ты понимаешь, что ты сейчас всех скаутов в России, всех менеджеров «Крыльев» просто похоронил, потому что губернатор в тебе рассмотрел то, что потом выстрелило, до «Спартака» дошло, до предложений из Англии и сборной России?

– Мы же не знаем, какой там был разговор, – сказал Соболев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».