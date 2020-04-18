Бундеслига будет возобновлена 16 мая

Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая, сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.

«Новое решение: в пятницу (15 мая) игр не будет. Бундеслига начинается в субботу, 16 мая», – написал Фальк в твиттере.

Позже информацию подтвердил генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт на пресс-конференции.

Одним из первых матчей 16 мая станет встреча дортмундской «Боруссии» и «Шальке».

Ранее возобновление сезона в Германии было официально одобрено властями страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 7 Май 2020 в 5:17 PDT

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