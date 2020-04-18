Бундеслига будет возобновлена 16 мая

Теги Бавария Шальке Боруссия Дортмунд Байер Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия РБ Лейпциг коронавирус Футбол

Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая, сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.

«Новое решение: в пятницу (15 мая) игр не будет. Бундеслига начинается в субботу, 16 мая», – написал Фальк в твиттере.

Позже информацию подтвердил генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт на пресс-конференции.

Одним из первых матчей 16 мая станет встреча дортмундской «Боруссии» и «Шальке».

Ранее возобновление сезона в Германии было официально одобрено властями страны.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Таблица Бундеслиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья