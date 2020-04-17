Федун в стабильном состоянии. Его госпитализировали в плановом режиме после положительного теста

Владелец Леонид Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации с коронавирусом.

На данный момент болезнь 64-летний функционера протекает не в тяжелой форме, сообщает Metaratings.

Госпитализация Федуна прошла в плановом режиме после того, как он сдал положительный тест. В данный момент жизни Федуна ничто не угрожает.

Информацию о том, что заболевание владельца «Спартака» проходит в легкой форме, подтвердил «Спорт-Экспресс». Отмечается, что госпитализация вызвана в первую очередь желанием не инфицировать родных.

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом