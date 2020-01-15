Большунов – первый в марафоне, победа «Локо», фиаско «Реала», «Юве» и «МЮ» выиграли дерби, биатлонисты без медалей и другие новости утра

1. В воскресных матчах 21-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» уступил «Крыльям» (9-й матч чемпионата без побед, зона вылета в одном очке), «Сочи» взял верх над «Уралом», выиграв в чемпионате впервые с сентября, а «Локомотив» победил «Ахмат» и поднялся на 2-е место (впрочем, конкуренты играют сегодня). «Локо» заканчивал вдесятером после удаления Кверквелии, а Гильерме на 85-й минуте вытащил пенальти в стиле Акинфеева.

С ВАР не все было гладко: в Казани арбитр Москалев не смог посмотреть видеоповтор на экране, там была эмблема РФС (позже сообщили о технических проблемах). Судья Левников в матче «Локо» – «Ахмат» повтор смотрел, но не зафиксировал игру рукой у футболиста «Ахмата». По мнению экс-арбитра Игоря Федотова, это ошибочное решение.

2. В АПЛ «Челси» разнес «Эвертон», а «Манчестер Юнайтед» второй раз в сезоне разобрался с «Манчестер Сити» в матче чемпионата. «МЮ» обыграл «Сити» дважды за сезон в чемпионате впервые за 10 лет. У «Сити» уже 7-е поражение в АПЛ в этом сезоне, это антирекорд Пепа. Поражение «горожан» также приблизило титул «Ливерпуля»: теперь для чемпионства команде Клоппа осталось выиграть всего два матча – и это при условии, что «Сити» не будет терять очки в ближайших турах.

3. Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафон на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Холменколлене, Клэбо – 15-й. Кроме того, Большунов второй раз подряд победил в дистанционном зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

4. «Ювентус» победил «Интер» (2:0) в дерби Италии при пустых трибунах и вернулся на 1-е место в Серии А. «Милан» дома проиграл «Дженоа», у команды Пиоли одна победа в 5 матчах чемпионата. Все результаты – здесь.

Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере, но прервал 11-матчевую голевую серию в чемпионате Италии.

Матчи в Италии могли и не состояться: министр спорта просил остановить Серию А из-за коронавируса за минуту до начала игры «Парма» – СПАЛ, но турнир решили продолжать.

5. Кубок Гагарина. «Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию у «Нефтехимика» – 4-0. ЦСКА также разобрался с «Торпедо» в четырех матчах и идет дальше. «Спартак» одолел «Динамо» и сравнял счет в серии – 2-2. «Автомобилист» обыграл «Сибирь» и сократил отставание в серии – 1-3. Павел Дацюк забил впервые за 7 недель, это первый гол 41-летнего форварда в нынешнем плей-офф

6. «Реал» неожиданно проиграл в гостях «Бетису» (1:2). Теперь в Ла Лиге новый лидер – «Барселона», отрыв от мадридцев – 2 очка. У «Реала» уже 4 поражения в 7 последних играх, а до этого команда Зидана проиграла лишь дважды в 32 матчах.

7. Биатлонный масс-старт в Чехии не принес российским спортсменам медалей. В женской гонке победила норвежка Тириль Экхофф, Лариса Куклина – 10-я, Екатерина Юрлова – 17-я. Йоханнес Бо выиграл мужскую гонку, Матвей Елисеев – 16-й, Эдуард Латыпов – 28-й.

Александр Логинов снялся с масс-старта и может пропустить 8-й этап Кубка мира в финском Контиолахти, на девятый этап в Холменколлен он точно не поедет.

8. «Бавария» спокойно обыграла «Аугсбург» и сохранила лидерство в Бундеслиге. Отрыв от «Дортмунда» – 4 очка. Все результаты дня – тут.

9. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила музыку для короткой программы сезона-2020/21. Она будет выступать под «Маскарад» Хачатуряна.

10. Трансферы. «Локомотив» хочет сохранить Жоау Мариу, но не готов платить «Интеру» 18 млн евро. Хавбеком интересуется «Бетис». «Интер» не собирается выкупать Алексиса у «МЮ».

11. НХЛ. Гол Малкина не спас «Питтсбург» в матче с «Каролиной», Кучеров набрал 84-е очко в сезоне. Все результаты – здесь.

12. СМИ сообщили о пропаже в Москве чемпиона России в танцах на льду Руслана Жиганшина, но сам спортсмен быстро опроверг эту информацию.

13. НБА. «Лейкерс» обыграли «Клипперс», «Оклахома-Сити» победила «Бостон». Другие результаты – здесь.

14. Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что раскрыла договорной характер матча с «Анжи» и обо всем рассказала на совете директоров.

Цитаты дня.

Бобан об увольнении из «Милана»: «Я не знал, что мы в Северной Корее»

Ольга Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Грустно, что у них такое влияние в футболе»

Дмитрий Губерниев: «Расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в истории Александре Тихонове»

Пеп Гвардиола: «Мы играли в свой футбол, а «МЮ» просто ждал наших ошибок»

Зидан о поражении от «Бетиса»: «Худший матч «Реала» в сезоне. Мы не заслужили победы»