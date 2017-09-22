Турнир в Индиан-Уэллс не состоится из-за коронавируса

Организаторы турнира в Индиан-Уэллс, который должен был пройти на этой неделе, сообщили о том, что из-за коронавируса соревнования не состоятся. Причиной стало то, что случай заболевания был обнаружен в районе проведения турнира.

В результате организаторы после консультаций со специалистами и руководством штата Калифорния решили не проводит соревнования. Пока не сообщается, состоится ли он позже или отменен вообще.

Директор соревнований Томми Хаас сказал: «Мы готовы провести турнир в другие сроки и будем изучать различные варианты».

Турнир в Индиан-Уэллс – один из крупнейших в календарях ATP и WTA.

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