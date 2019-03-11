Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти, на этап в Холменколлен он точно не поедет

Российский биатлонист может пропустить восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти, на девятый этап в Холменколлен он точно не поедет.

Логинов снялся с масс-старта на ЧМ-2020 в Антхольце, затем пробежал спринт в Нове Место (65-й результат) и пропустил оставшиеся две гонки на этапе.

«Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти, это под большим вопросом. В Осло он не поедет», – рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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