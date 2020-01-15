Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Интер», «Милан» сыграет с «Дженоа»

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В 26-м туре Серии А «Лацио» победил «Болонью» (2:0), «Наполи» нанес поражение «Торино» (2:1).

8-9 марта пройдут матчи, ранее перенесеннные из-за коронавируса на 13 мая. Лига объявляла, что встречи пройдут без зрителей.

«Ювентус» принимает «Интер»«Милан» дома играет с «Дженоа».

Чемпионат Италии

26-й тур

Парма – СПАЛ
Дата проведения
8 марта, 14.30, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Верона
Дата проведения
8 марта, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Дженоа
Дата проведения
8 марта, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Фиорентина
Дата проведения
8 марта, 20.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Интер
Дата проведения
8 марта, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сассуоло – Брешия
Дата проведения
9 марта, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Аталанта 2:7 (2:2, 0:5)
Дата проведения
1 марта, 17.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17, автогол Донати, 0:2 – 22 Сапата, 1:2 – 29 Сапонара, 2:2 – 39 Донати, 2:3 – 47 Иличич, 2:4 – 54 Сапата, 2:5 – 62 Сапата, 2:6 – 87 Муриэль, 2:7 – 90 Малиновский.
ЛеччеГабриэл, Донати, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Маер (Тахцидис, 63), Дейола, Сапонара, Манкозу (Шахов, 63), Барак, Лападула.
АталантаГоллини, де Рон, Кальдара, Паломино, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский, 69), Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).
Предупреждения:
Хатебур (45), Паломино (57), Лучони (66), Сапонара (70).

 

Кальяри – Рома 3:4 (1:2, 2:2)
Дата проведения
1 марта, 20.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Жоао Педро, 1:1 – 29 Калинич, 1:2 – 41 Калинич, 1:3 – 64 Клюйверт, 2:3 – 75 Перейро, 2:4 – 81 Мхитарян, 3:4 – 89 Жоао Педро.
КальяриОльсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро, 66), Олива, Рог (Рагатцу, 90), Наингголан, Жоао Педро, Палоски (Симеоне, 66).
РомаЛопес, Бруно Перес (Сантон, 84), Смоллинг, Фасио, Коларов, Вильяр, Кристанте, Ундер (Карлес Перес, 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету, 85), Калинич.
Предупреждения:
Ундер (34), Жоао Педро (35), Вильяр (55), Симеоне (69), Клюйверт (78), Пеллегрини (80), Лопес (90), Рагатцу (90), Сантон (90).

 

Лацио – Болонья 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
29 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Луис Альберто, 2:0 – 21 Корреа.
ЛациоСтракоша, Габаррон, Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 61), Хони Родригес, Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84).
БолоньяСкорупски, Томиясу, Ларангейра (Ольсен, 71), Бани, Денсвил, Схаутен (Сансоне, 58), Поли, Орсолини (Сантандер, 59), Сориано, Барроу, Паласио.
Предупреждения:
Бани (4), Схаутен (11), Ларангейра (54), Сантандер (64), Раду (83).

 

Наполи – Торино 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
29 февраля, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Манолас, 2:0 – 82 Ди Лоренцо, 2:1 – 90 Эдера.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хюсай, Фабиан Руис, Лоботка (Аллан, 80), Зелиньски, Политано (Элмаз, 84), Милик (Мертенс, 74), Инсинье.
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Верди, 83), Базелли (Мейте, 66), Ансальди, Дзадза (Эдера, 83), Белотти.
Предупреждения:
Ринкон (36), Дзадза (40), Ансальди (90), Аллан (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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