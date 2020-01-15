Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Интер», «Милан» сыграет с «Дженоа»

В 26-м туре Серии А «Лацио» победил «Болонью» (2:0), «Наполи» нанес поражение «Торино» (2:1).
8-9 марта пройдут матчи, ранее перенесеннные из-за коронавируса на 13 мая. Лига объявляла, что встречи пройдут без зрителей.
«Ювентус» принимает «Интер», «Милан» дома играет с «Дженоа».
Чемпионат Италии
26-й тур
- Дата проведения
- 8 марта, 14.30, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 8 марта, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 8 марта, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 8 марта, 20.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 8 марта, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 марта, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 1 марта, 17.00, «виа дель Маре»
- Голы:
- 0:1 – 17, автогол Донати, 0:2 – 22 Сапата, 1:2 – 29 Сапонара, 2:2 – 39 Донати, 2:3 – 47 Иличич, 2:4 – 54 Сапата, 2:5 – 62 Сапата, 2:6 – 87 Муриэль, 2:7 – 90 Малиновский.
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Лечче –
Габриэл, Донати, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Маер (Тахцидис, 63), Дейола, Сапонара, Манкозу (Шахов, 63), Барак, Лападула.
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Аталанта –
Голлини, де Рон, Кальдара, Паломино, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский, 69), Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).
- Дата проведения
- 1 марта, 20.00, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 28 Жоао Педро, 1:1 – 29 Калинич, 1:2 – 41 Калинич, 1:3 – 64 Клюйверт, 2:3 – 75 Перейро, 2:4 – 81 Мхитарян, 3:4 – 89 Жоао Педро.
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Кальяри –
Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро, 66), Олива, Рог (Рагатцу, 90), Наингголан, Жоао Педро, Палоски (Симеоне, 66).
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Рома –
Лопес, Бруно Перес (Сантон, 84), Смоллинг, Фасио, Коларов, Вильяр, Кристанте, Ундер (Карлес Перес, 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету, 85), Калинич.
- Предупреждения:
- Ундер (34), Жоао Педро (35), Вильяр (55), Симеоне (69), Клюйверт (78), Пеллегрини (80), Лопес (90), Рагатцу (90), Сантон (90).
- Дата проведения
- 29 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 18 Луис Альберто, 2:0 – 21 Корреа.
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Лацио –
Стракоша, Габаррон, Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 61), Хони Родригес, Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84).
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Болонья –
Скорупски, Томиясу, Ларангейра (Ольсен, 71), Бани, Денсвил, Схаутен (Сансоне, 58), Поли, Орсолини (Сантандер, 59), Сориано, Барроу, Паласио.
- Предупреждения:
- Бани (4), Схаутен (11), Ларангейра (54), Сантандер (64), Раду (83).
- Дата проведения
- 29 февраля, 22.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 19 Манолас, 2:0 – 82 Ди Лоренцо, 2:1 – 90 Эдера.
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хюсай, Фабиан Руис, Лоботка (Аллан, 80), Зелиньски, Политано (Элмаз, 84), Милик (Мертенс, 74), Инсинье.
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Верди, 83), Базелли (Мейте, 66), Ансальди, Дзадза (Эдера, 83), Белотти.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.