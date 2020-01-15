Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Интер», «Милан» сыграет с «Дженоа»

В 26-м туре Серии А «Лацио» победил «Болонью» (2:0), нанес поражение «Торино» (2:1).

8-9 марта пройдут матчи, ранее перенесеннные из-за коронавируса на 13 мая. Лига объявляла, что встречи пройдут без зрителей.

«Ювентус» принимает «Интер», дома играет с «Дженоа».

Чемпионат Италии

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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