Ольга Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Грустно, что у них такое влияние в футболе»

Бывший президент Ольга Смородская высказалась о своих отношениях с фанатами московского клуба.

– Отношения с болельщиками не складывались. Почему?

– Я абсолютно четко знаю ответ на этот вопрос. В вашем представлении болельщик – это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол и так далее. А в реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Потому что так или иначе, в той или иной форме клубы платят болельщикам за то или иное. Например, за выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее.

Я много раз встречалась с болельщиками и с группировками этими самыми, преступными. Я могу сказать: очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе. Это очень грустно, – сказала Смородская в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».