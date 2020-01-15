Зидан о поражении от «Бетиса»: «Худший матч «Реала» в сезоне. Мы не заслужили победы»

Главный тренер Зинедин Зидан высказался о поражении от «Бетиса» (1:2).

«Это была плохая игра. Ни в первом тайме, ни во втором мы не преуспели. Много ошибок, много потерь. Когда играешь не на своем уровне, все усложняется.

Нам сегодня не хватало всего. Это был наш худший матч в сезоне. Не хватало энергии, игры, владения мячом, агрессивности. Это плохой день, такое бывает. За это несу ответственность я. Не нужно сходить с ума из-за этого. Но и радоваться мы не можем.

Мы плохо вошли в игру. Первый тайм может начаться плохо, но есть еще 45 минут, чтобы изменить это, и это нам удалось. Нет какого-то особенного объяснения произошедшему.

Мы продолжим [бороться]. Решения есть. Пока мы проводим хороший сезон. Есть хорошие моменты, есть плохие, но мы можем справиться с этим. Мы не заслуживали победы. Нужно все проанализировать.

Осталось одиннадцать матчей, и мы будем бороться за титул. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы победить. Игроков я ни в чем не упрекаю. Я с ними до смерти. Ответственность лежит на мне», – сказал Зидан.