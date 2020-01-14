«Интер» не собирается выкупать Алексиса у «МЮ» (Daily Mail)

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Нападающий Алексис Санчес, скорее всего, вернется в «Манчестер Юнайтед» летом.

31-летний чилиец выступает за «Интер» на правах аренды. Как утверждает Daily Mail, исполнительный директор миланского клуба Беппе Маротта не хочет платить 20 миллионов евро за выкуп игрока.

Маротту поддерживает тренер Антонио Конте, который предпочитает Санчесу более молодых и менее дорогих футболистов. 

В Серии А чилиец появлялся на поле в 8 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. По ходу сезона он пропустил три месяца из-за травмы.

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