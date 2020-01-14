«Интер» не собирается выкупать Алексиса у «МЮ» (Daily Mail)

Нападающий Алексис Санчес, скорее всего, вернется в «Манчестер Юнайтед» летом.

31-летний чилиец выступает за «Интер» на правах аренды. Как утверждает Daily Mail, исполнительный директор миланского клуба не хочет платить 20 миллионов евро за выкуп игрока.

Маротту поддерживает тренер , который предпочитает Санчесу более молодых и менее дорогих футболистов.

В Серии А чилиец появлялся на поле в 8 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. По ходу сезона он пропустил три месяца из-за травмы.