Пеп Гвардиола: «Мы играли в свой футбол, а «МЮ» просто ждал наших ошибок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Мы играли хорошо, нам немного не хватало в заключительной трети, но второй тайм в этом плане был лучше. Мы достойно играли.

Мы действовали точно так же, старались прессинговать и хорошо защищаться, и у нас все получалось. Мы хорошо играли с точки зрения атаки. Соперник выжидал и делал длинные передачи в контратаки на Джеймса и Марсьяля.

Мы играли в свой футбол, но, к сожалению, пропустили гол. Соперник просто ждал наших ошибок», – сказал Гвардиола в эфире BBC.

«Мы пропустили гол и должны были его избежать, но и во втором тайме сыграли неплохо. Так что поздравляю . Уровень соперника всегда нужно учитывать. Мы хорошо играли. Да, мы могли бы сыграть лучше, если бы выиграли со счетом 5:0.

Ошибка Эдерсона? Он спас нас в одной или двух ситуациях. Он исключительный вратарь. Я не собираюсь судить своих игроков, ошибки – это часть игры. Он восстановится после этого матча и будет исключительным вратарем», – добавил тренер в эфире Sky Sports.