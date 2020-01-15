Бобан об увольнении из «Милана»: «Я не знал, что мы в Северной Корее»

Экс-руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан высказался об увольнении из клуба.
«Я не знал, что мы находимся в Северной Корее.
Мое интервью было юридически безупречным, оно состоялось после неоднократных запросов о разъяснении внутренней ситуации, которые остались без ответа», – сказал Бобан.
Хорват дал интервью La Gazzetta dello Sport 29 февраля, в котором раскритиковал действия генерального директора «Милана» Ивана Газидиса, в тайне проводившего переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.
Формально интервью Бобана послужило поводом для увольнения. Хорват намерен оспорить увольнение.