Бобан об увольнении из «Милана»: «Я не знал, что мы в Северной Корее»

Экс-руководитель футбольного отдела Звонимир Бобан высказался об увольнении из клуба.

«Я не знал, что мы находимся в Северной Корее.

Мое интервью было юридически безупречным, оно состоялось после неоднократных запросов о разъяснении внутренней ситуации, которые остались без ответа», – сказал Бобан.

Хорват дал интервью La Gazzetta dello Sport 29 февраля, в котором раскритиковал действия генерального директора «Милана» , в тайне проводившего переговоры с немецким тренером .

Формально интервью Бобана послужило поводом для увольнения. Хорват намерен оспорить увольнение.