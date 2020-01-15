👑Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в карьере

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в профессиональной карьере.

Юбилейной для 35-летнего форварда стала игра 26-го тура Серии А против «Интера» (0:0, первый тайм).

В общей сложности португалец за клубы и сборную забил 725 мячей, 99 из них – за национальную команду в 164 матчах.

На клубном уровне он выступал за «Спортинг» (31 матч, 5 голов), «Манчестер Юнайтед» (292 матча, 118 голов), «Реал» (438 матчей, 450 голов) и «Ювентус» (75 матчей, 53 гола).

Он шесть раз выиграл национальные первенства в трех разных странах. Пять раз Роналду побеждал в Лиге чемпионов, он является лучшим бомбардиром в истории этого турнира.

Криштиану – 5-кратный обладатель «Золотого мяча». В 2016 году он выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии, в 2019-м – Лигу наций УЕФА.

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