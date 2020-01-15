«Сочи» выиграл первый матч с сентября, прервав серию из 8 игр без побед в РПЛ

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«Сочи» обыграл «Урал» в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

Южане выиграли первый матч с 30 сентября и прервали серию из восьми игр без побед в чемпионате России (пять поражений, три ничьих).

Также это первая победа сочинцев под руководством Владимира Федотова, который возглавил команду в декабре.

«Сочи» идет на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице, набрав 18 очков в 20 матчах.

Сочи – Урал 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 марта, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 35 Мостовой, 2:0 – 63 Заика.
СочиДжанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 90), Кокорин, Заболотный (Карапетян, 75), Мостовой (Полоз, 89).
УралГодзюр, Кулаков, Поляков, Вилюш, Золотов, Бумаль (Аугустыняк, 75), Кухарчик (Ефремов, 54), Егорычев, Бикфалви, Димитров (Эль-Кабир, 78), Погребняк.
Предупреждения:
Бумаль (70), Бикфалви (87), Цаллагов (90).

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