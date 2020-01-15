«Сочи» выиграл первый матч с сентября, прервав серию из 8 игр без побед в РПЛ

«Сочи» обыграл в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

Южане выиграли первый матч с 30 сентября и прервали серию из восьми игр без побед в чемпионате России (пять поражений, три ничьих).

Также это первая победа сочинцев под руководством Владимира Федотова, который возглавил команду в декабре.

«Сочи» идет на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице, набрав 18 очков в 20 матчах.