«Сочи» выиграл первый матч с сентября, прервав серию из 8 игр без побед в РПЛ

«Сочи» обыграл «Урал» в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).
Южане выиграли первый матч с 30 сентября и прервали серию из восьми игр без побед в чемпионате России (пять поражений, три ничьих).
Также это первая победа сочинцев под руководством Владимира Федотова, который возглавил команду в декабре.
«Сочи» идет на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице, набрав 18 очков в 20 матчах.
- Дата проведения
- 8 марта, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 90), Кокорин, Заболотный (Карапетян, 75), Мостовой (Полоз, 89).
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Урал –
Годзюр, Кулаков, Поляков, Вилюш, Золотов, Бумаль (Аугустыняк, 75), Кухарчик (Ефремов, 54), Егорычев, Бикфалви, Димитров (Эль-Кабир, 78), Погребняк.