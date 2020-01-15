Министр спорта просил остановить Серию А из-за коронавируса за минуту до начала матча «Парма» – СПАЛ. Турнир продолжится

Теги Интер Рома Милан Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус Дамиано Томмази серия А Италия Наполи Лечче Болонья Дженоа Брешия Верона Сассуоло Ассоциация футболистов Италии СПАЛ Политика коронавирус Футбол

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил итальянскую футбольную федерацию отменить на неопределенный срок матчи Серии А из-за ситуации с распространением коронавируса.

На подобном решении настаивали правительство и Ассоциация футболистов Италии во главе с Дамиано Томмази.

Из-за этого был отложен старт матча «Парма» – СПАЛ, который должен был начаться в 14:30.

Игроки команды уже стояли в подтрибунном тоннеле, но их отправили в раздевалки за минуту до начала игры. 

В итоге Серия А решила провести матч «Парма» – СПАЛ, игра начнется в 15:45. Также сегодня пройдут и остальные матчи, включая «Ювентус» – «Интер».

Напомним, Серия А будет проводиться без зрителей как минимум до апреля. 

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника? 

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья