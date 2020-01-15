Министр спорта просил остановить Серию А из-за коронавируса за минуту до начала матча «Парма» – СПАЛ. Турнир продолжится

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил итальянскую футбольную федерацию отменить на неопределенный срок матчи Серии А из-за ситуации с распространением коронавируса.
На подобном решении настаивали правительство и Ассоциация футболистов Италии во главе с Дамиано Томмази.
Из-за этого был отложен старт матча «Парма» – СПАЛ, который должен был начаться в 14:30.
Игроки команды уже стояли в подтрибунном тоннеле, но их отправили в раздевалки за минуту до начала игры.
В итоге Серия А решила провести матч «Парма» – СПАЛ, игра начнется в 15:45. Также сегодня пройдут и остальные матчи, включая «Ювентус» – «Интер».
Напомним, Серия А будет проводиться без зрителей как минимум до апреля.
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