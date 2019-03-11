Дмитрий Губерниев: «Расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в истории Александре Тихонове»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о деятельности на посту главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Странные люди в биатлоне, считающие Польховского тренером-допингистом, должны помнить, начало и расцвет ЭПО (эритропоэтин – Sports.ru) и все наши проблемы начались при величайшем президенте в мировой истории Александре Тихонове! Пробы ставить негде!» – написал Губерниев в телеграме.

«На чемпионате мира-2007 по биатлону один доктор при сборной в приватном разговоре со мной бил себя в грудь и говорил , что его методики обнаружить нельзя! Какие методики? Надо было бить в набат и мне в том числе! Кто же тогда знал, что так все серьезно!» – добавил позже комментатор.

Тихонов возглавлял СБР с 1996 по 2008 годы.

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