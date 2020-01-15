«Рубин» не побеждает 9 матчей в РПЛ и при Слуцком не забивает в двух играх. До зоны вылета – очко

«Рубин» дома уступил «Крыльям Советов» (0:1) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.
Казанцы не побеждают в Премьер-лиге в девяти играх подряд – 6 ничьих, три поражения.
Также «Рубин» не забивает в двух играх при новом тренере Леониде Слуцком.
Команда опустилась на 14-е место в таблице, до зоны прямого вылета – одно очко.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 8 марта, 14.00, «стадион Центральный Казань»
- Гол:
- 0:1 – 42 Попович.
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Рубин –
Дюпин, Старфельт, Пабло (Абильгор, 85), Данченко, Зуев, Кварацхелия, Коновалов, Подберезкин, Евтич (Макаров, 59), Давиташвили, Игнатьев.
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Крылья Советов –
Фролов, Чернов, Зеффан, Анюков, Карпов, Кабутов (Глушенков, 57), Антон, Попович (Комбаров, 90), Зиньковский, Тимофеев, Радоньич.
- Предупреждения:
- Кварацхелия (17), Пабло (48), Кабутов (54), Зиньковский (62), Коновалов (72), Глушенков (84), Антон (90).
- Удаления:
- Кварацхелия (45), Зиньковский (81).