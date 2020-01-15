«Рубин» не побеждает 9 матчей в РПЛ и при Слуцком не забивает в двух играх. До зоны вылета – очко

Теги Крылья Советов Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Sports.ru Денис Попович Футбол

«Рубин» дома уступил «Крыльям Советов» (0:1) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

Казанцы не побеждают в Премьер-лиге в девяти играх подряд – 6 ничьих, три поражения.

Также «Рубин» не забивает в двух играх при новом тренере Леониде Слуцком.

Команда опустилась на 14-е место в таблице, до зоны прямого вылета – одно очко.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Рубин – Крылья Советов 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
8 марта, 14.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 42 Попович.
РубинДюпин, Старфельт, Пабло (Абильгор, 85), Данченко, Зуев, Кварацхелия, Коновалов, Подберезкин, Евтич (Макаров, 59), Давиташвили, Игнатьев.
Крылья СоветовФролов, Чернов, Зеффан, Анюков, Карпов, Кабутов (Глушенков, 57), Антон, Попович (Комбаров, 90), Зиньковский, Тимофеев, Радоньич.
Предупреждения:
Кварацхелия (17), Пабло (48), Кабутов (54), Зиньковский (62), Коновалов (72), Глушенков (84), Антон (90).
Удаления:
Кварацхелия (45), Зиньковский (81).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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