«Рубин» не побеждает 9 матчей в РПЛ и при Слуцком не забивает в двух играх. До зоны вылета – очко

дома уступил «Крыльям Советов» (0:1) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

Казанцы не побеждают в Премьер-лиге в девяти играх подряд – 6 ничьих, три поражения.

Также «Рубин» не забивает в двух играх при новом тренере Леониде Слуцком.

Команда опустилась на 14-е место в таблице, до зоны прямого вылета – одно очко.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ