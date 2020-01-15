Арбитр Федотов: «Стопроцентная игра рукой в штрафной «Ахмата», это пенальти. Левникову рано судить РПЛ»

Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство Кирилла Левникова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ – «Ахмат» (1:0).

В концовке первого тайма мяч попал в руку полузащитнику грозненцев Исмаэлу Силве в штрафной площади после подачи , но рефери не стал назначать пенальти, посмотрев повтор эпизода.

«Для меня это пенальти в ворота . Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это стопроцентная игра рукой в штрафной.

Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ.

Я понимаю, что Кашшаи хочет все начать с чистого листа, использовать всех, кто есть в списке. Но почему тогда Галимова отправляют в ФНЛ? Он же в списках РПЛ», – сказал Федотов.

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Судья Федотов сказал, что его убрали с «Матч ТВ» из-за критики Егорова. Если все так, это минимум 4-й случай цензуры на канале