«Милан» проиграл дома «Дженоа» – 1:2. У команды Пиоли одна победа в 5 матчах Серии А

«Милан» проиграл «Дженоа» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии (1:2).
Команда Стефано Пиоли одержала всего одну победу в пяти последних матчах Серии А при двух поражениях и двух ничьих.
Набрав 36 очков в 26 матчах, «Милан» занимает 7-е место в турнирной таблице, однако у «Вероны» и «Пармы» (по 35 очков) имеются матчи в запасе.
- Дата проведения
- 8 марта, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 7 Пандев, 0:2 – 41 Кассата, 1:2 – 77 Ибрагимович.
-
Милан –
Бегович, Конти (Калабрия, 90), Габбия, Романьоли, Тео, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура, 56), Ребич (Рафаэл Леау, 57), Ибрагимович.