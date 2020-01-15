«Милан» проиграл дома «Дженоа» – 1:2. У команды Пиоли одна победа в 5 матчах Серии А

проиграл «Дженоа» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии (1:2).

Команда Стефано Пиоли одержала всего одну победу в пяти последних матчах Серии А при двух поражениях и двух ничьих.

Набрав 36 очков в 26 матчах, «Милан» занимает 7-е место в турнирной таблице, однако у «Вероны» и «Пармы» (по 35 очков) имеются матчи в запасе.