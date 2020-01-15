«Милан» проиграл дома «Дженоа» – 1:2. У команды Пиоли одна победа в 5 матчах Серии А

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Дженоа Футбол

«Милан» проиграл «Дженоа» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии (1:2).

Команда Стефано Пиоли одержала всего одну победу в пяти последних матчах Серии А при двух поражениях и двух ничьих.

Набрав 36 очков в 26 матчах, «Милан» занимает 7-е место в турнирной таблице, однако у «Вероны» и «Пармы» (по 35 очков) имеются матчи в запасе.

Милан – Дженоа 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
8 марта, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Пандев, 0:2 – 41 Кассата, 1:2 – 77 Ибрагимович.
МиланБегович, Конти (Калабрия, 90), Габбия, Романьоли, Тео, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура, 56), Ребич (Рафаэл Леау, 57), Ибрагимович.
ДженоаПерин, Ромеро, Сумаоро, Масьелло, Бираски, Бехрами (Ягелло, 63), Шене (Стураро, 57), Кассата, Кришито, Санабрия, Пандев (Пинамонти, 79).

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