Медведева объявила музыку для короткой программы сезона-2020/21. Она будет выступать под «Маскарад» Хачатуряна

Теги Джеффри Баттл сборная России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила музыку для короткой программы сезона-2020/21.

Новая короткая программа поставлена под вальс «Маскарад» композитора Арама Хачатуряна. Хореограф программы – Джеффри Баттл.

Ранее стало известно, что произвольная программа Медведевой будет под музыку из шоу Цирка дю Солей «Алегрия». 

Медведева тренируется в Торонто у канадского специалиста Брайана Орсера. В сезоне-2019/20 фигуристка завершила выступления после чемпионата России, на котором снялась с произвольной программы из-за поломки конька.

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