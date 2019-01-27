Медведева объявила музыку для короткой программы сезона-2020/21. Она будет выступать под «Маскарад» Хачатуряна

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию объявила музыку для короткой программы сезона-2020/21.

Новая короткая программа поставлена под вальс «Маскарад» композитора Арама Хачатуряна. Хореограф программы – .

Ранее стало известно, что произвольная программа Медведевой будет под музыку из шоу Цирка дю Солей «Алегрия».

Медведева тренируется в Торонто у канадского специалиста . В сезоне-2019/20 фигуристка завершила выступления после чемпионата России, на котором снялась с произвольной программы из-за поломки конька.

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