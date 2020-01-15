Москалев не смог посмотреть видеоповтор на экране ВАР в матче «Рубин» – «Крылья», там была эмблема РФС

«Рубин» принимает «Крылья Советов» (0:1, перерыв) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

На 30-й минуте игры защитник Пабло Сантос отметился забитым мячом, но в итоге его не засчитали.

Главный арбитр матча решил обратиться к помощи ВАР. Однако судья не смог посмотреть повтор на большом экране у поля, на мониторе была лишь эмблема РФС.

В итоге судья посмотрел повтор при помощи другого монитора и вынес решение об отмене взятия ворот.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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