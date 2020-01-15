«Реал» проиграл «Бетису» (1:2). «Барселона» возглавила Ла Лигу с отрывом в 2 очка

«Реал» на выезде проиграл «Бетису» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании.
Мадридский клуб с 56 очками остался на 2-м месте в Ла Лиге, пропустив вперед «Барселону» (58 баллов), которая победила «Реал Сосьедад» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Роблес, Эдгар Гонсалес (Родригес, 73), Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77), Хоакин (Тельо, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Эмерсон, Морон.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Милитао, Марсело (Менди, 59), Варан, Рамос, Каземиро, Кроос (Мариано Диас, 69), Васкес, Модрич (Вальверде, 79), Винисиус Жуниор, Бензема.