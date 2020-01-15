«Реал» проиграл «Бетису» (1:2). «Барселона» возглавила Ла Лигу с отрывом в 2 очка

«Реал» на выезде проиграл «Бетису» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании.

Мадридский клуб с 56 очками остался на 2-м месте в Ла Лиге, пропустив вперед «Барселону» (58 баллов), которая победила «Реал Сосьедад» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.