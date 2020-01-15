«Реал» проиграл «Бетису» (1:2). «Барселона» возглавила Ла Лигу с отрывом в 2 очка

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«Реал» на выезде проиграл «Бетису» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании.

Мадридский клуб с 56 очками остался на 2-м месте в Ла Лиге, пропустив вперед «Барселону» (58 баллов), которая победила «Реал Сосьедад» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бетис – Реал Мадрид 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 Сидней, 1:1 – 45, пенальти Бензема, 2:1 – 82 Тельо.
БетисРоблес, Эдгар Гонсалес (Родригес, 73), Сидней, Бартра, Морено (Педраса, 77), Хоакин (Тельо, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Эмерсон, Морон.
Реал МадридКуртуа, Милитао, Марсело (Менди, 59), Варан, Рамос, Каземиро, Кроос (Мариано Диас, 69), Васкес, Модрич (Вальверде, 79), Винисиус Жуниор, Бензема.
Предупреждения:
Марсело (55), Гуардадо (74).

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