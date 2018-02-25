Большунов выиграл дистанционный зачет Кубка мира по лыжным гонкам

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл зачет дистанционных гонок на Кубке мира.

Спортсмен завоевал трофей во второй раз подряд. Кроме Большунова, дистанционный Кубок мира из российских лыжников выигрывал только Александр Легков в 2013 году.

В сезоне-2019/20 остались еще две дистанционные гонки, но россиянин заранее обеспечил себе победу в зачете.

Также Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, за 5 гонок до конца сезона опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 495 баллов.

Лыжные гонки

Кубок мира

Мужчины

Зачет дистанционных гонок

1. Александр Большунов (Россия) – 1293

2. Шюр Рете (Норвегия) – 864

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 840

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 776

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 694

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 616...

8. Сергей Устюгов (Россия) – 435...

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 365

День, когда вы впервые услышали о Большунове – трое русских победно финишировали за руки. Это было всего лишь 3 года назад

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