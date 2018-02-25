Большунов выиграл дистанционный зачет Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов выиграл зачет дистанционных гонок на Кубке мира.
Спортсмен завоевал трофей во второй раз подряд. Кроме Большунова, дистанционный Кубок мира из российских лыжников выигрывал только Александр Легков в 2013 году.
В сезоне-2019/20 остались еще две дистанционные гонки, но россиянин заранее обеспечил себе победу в зачете.
Также Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, за 5 гонок до конца сезона опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 495 баллов.
Лыжные гонки
Кубок мира
Мужчины
Зачет дистанционных гонок
1. Александр Большунов (Россия) – 1293
2. Шюр Рете (Норвегия) – 864
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 840
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 776
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 694
6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 616...
8. Сергей Устюгов (Россия) – 435...
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 365
День, когда вы впервые услышали о Большунове – трое русских победно финишировали за руки. Это было всего лишь 3 года назад