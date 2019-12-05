«Локо» хочет сохранить Жоау Мариу, но не готов платить «Интеру» 18 млн евро. Хавбеком интересуется «Бетис»

хочет сохранить в своем составе полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат .

Однако, как сообщает FC Inter News, московский клуб не готов платить за него заранее оговоренную сумму в 18 млн евро.

«Локомотив» хочет продлить аренду Мариу еще на год. Кроме того, «Локо» готов рассмотреть вариант с выкупом хавбека, если «Интер» снизит цену на него.

Жоау Мариу не входит в дальнейшие планы «Интера». Если он вернется в итальянский клуб летом, то его будут пытаться продать.

Футболистом уже интересовался . Испанский клуб готов заплатить за Мариу требуемую сумму.

В этом сезоне Жоау Мариу провел за «Локомотив» 9 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал три результативных передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.