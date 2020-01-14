«Краснодар» сократил отрыв «Зенита» до 8 очков, обыграв «Уфу» благодаря голам Берга и Ари

«Краснодар» победил «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.
Одержав победу, «Краснодар» сократил отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» до 8 очков. «Быки» сейчас единолично идут на втором месте. Третью, четвертую и пятую строчки делят ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив», у которых на 3 очка меньше, чем у «Краснодара».
- Дата проведения
- 1 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон (Сергеев, 88), Ари.
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Уфа –
Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Тилль (Терентьев, 79), Алиев, Фомин, Урунов, Кротов (Агаларов, 69), Бизяк (Вомбергар, 75).