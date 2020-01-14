«Краснодар» сократил отрыв «Зенита» до 8 очков, обыграв «Уфу» благодаря голам Берга и Ари

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«Краснодар» победил «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

Одержав победу, «Краснодар» сократил отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» до 8 очков. «Быки» сейчас единолично идут на втором месте. Третью, четвертую и пятую строчки делят ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив», у которых на 3 очка меньше, чем у «Краснодара».

Краснодар – Уфа 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
1 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 67 Берг, 2:0 – 83, пенальти Ари.
КраснодарСафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон (Сергеев, 88), Ари.
УфаБеленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Тилль (Терентьев, 79), Алиев, Фомин, Урунов, Кротов (Агаларов, 69), Бизяк (Вомбергар, 75).
Предупреждения:
Сухов (24), Петров (45), Панталеао (48), Ольссон (58), Тилль (67), Вандерсон (70), Йокич (80), Беленов (81), Вомбергар (84).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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