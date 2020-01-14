«Краснодар» сократил отрыв «Зенита» до 8 очков, обыграв «Уфу» благодаря голам Берга и Ари

победил «Уфу» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

Одержав победу, «Краснодар» сократил отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» до 8 очков. «Быки» сейчас единолично идут на втором месте. Третью, четвертую и пятую строчки делят ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив», у которых на 3 очка меньше, чем у «Краснодара».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ