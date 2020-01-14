🤔Месси не забивает «Реалу» после ухода Роналду в «Юве». В последнем класико до трансфера забили они оба

Нападающий «Барселоны» не совершил результативных действий в воскресном матче с «Реалом» (0:2).

В последние два сезона аргентинец перестал забивать в ворота «бланкос».

После лета 2018 года Месси принял участие в 5 официальных матчах против «Реала» в рамках Ла Лиги и Кубка Испании. В этих играх нападающий не забил.

В последний раз Месси становился автором гола в ворота «Реала» 6 мая 2018 года. Прошедшая в тот день игра завершилась со счетом 2:2.

Майский матч в сезоне-2017/18 был последним класико с участием форварда . В той игре португалец стал автором гола, как и Месси. Летом 2018-го Роналду ушел из «Реала» в «Ювентус».

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