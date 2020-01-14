«Ростов» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Ахматом»

сегодня обратится в РФС по поводу судейства матча с «Ахматом» (1:1) в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает журналист Сергей Егоров.

По ходу игры главный арбитр Сергей Лапочкин среди прочих спорных решений сперва удалил защитника «Ахмата» Максима Ненахова за фол последней надежды на форварде «Ростова» Эльдоре Шомуродове, а затем с помощью ВАР отменил свое решение.

«Время, которое бригада Лапочкина потратила на ВАР, составило около 11 минут. Компенсировано около половины.

У «Ростова» есть вопросы:

– по 2 желтым карточкам (Норманну и Хаджикадуничу), которые стали четвертыми и не позволят игрокам провести матч следующего тура – с ЦСКА;

– фол Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти, был за штрафной;

– невынесение предупреждений за фолы Бериши;

– удаление и последующее возвращение Ненахова за фол против Шомуродова; это скандальная история – сначала, как говорят, у судей была версия, что в моменте было вне игры у Байрамяна, затем – что фол у Норманна;

– неназначение пенальти за фол против Чернова.

У «Ростова», по регламенту, нет права публично критиковать арбитра: «Не допускаются публичные действия представителей Клубов, связанные с комментированием судейства Матчей. Ответственность за такие действия предусмотрена регламентом РФС по этике».

При этом «любой Клуб вправе в течение 24 (двадцати четырех) часов после окончания Матча обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства своего матча (с обязательным указанием соответствующих эпизодов матча, связанных с судейством, обоснованием возможной ошибочности решений судей матча и предоставлением видеозаписей данных эпизодов)».

То есть «Ростову» необходимо до позднего вечера предоставить в РФС нарезку моментов и подать жалобу в РФС», – написал Егоров в телеграм-канале.