Рой Кин об ошибке Де Хеа: «Я бы убил его, линчевал бы в перерыве»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Эвертон премьер-лига Англия Sports.ru Давид Де Хеа Футбол

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался крайне недоволен ошибкой вратаря манкунианцев Давида Де Хеа в матче с «Эвертоном» (1:1).

На 3-й минуте голкипер манкунианцев Давид Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, попав в ногу форварда «Эвертона» Доминика Кэлверт-Льюина, после чего мяч отлетел в ворота.

«Что в роли игрока, что в роли тренера, я бы убил его. Чего Де Хеа ждал? Это безумие.

Он был слишком самонадеянным. Я бы линчевал его в перерыве. Этому нет оправданий», – заявил Кин в эфире Sky Sports.

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