«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Бруну забил. Онлайн-трансляция

«Эвертон» играет с «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 1 марта, 17.00, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 3 Кэлверт-Льюин, 1:1 – 31 Бруну Фернандеш.
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Эвертон –
Пикфорд, Бейнс, Холгейт, Кин, Коулмэн (Сидибе, 28), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт (Бернард, 63), Андре Гомеш, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Фред, Матич, Марсьяль, Гринвуд.
- Предупреждения:
- Кэлверт-Льюин (41), Шоу (41), Дэвис (43), Магуайр (45), Линделеф (56).