«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Бруну забил. Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Sports.ru Бруну Фернандеш Доминик Кэлверт-Льюин Футбол

«Эвертон» играет с «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
1 марта, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Кэлверт-Льюин, 1:1 – 31 Бруну Фернандеш.
ЭвертонПикфорд, Бейнс, Холгейт, Кин, Коулмэн (Сидибе, 28), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт (Бернард, 63), Андре Гомеш, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Фред, Матич, Марсьяль, Гринвуд.
Предупреждения:
Кэлверт-Льюин (41), Шоу (41), Дэвис (43), Магуайр (45), Линделеф (56).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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