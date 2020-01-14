⛔«Барса» впервые за 45 лет не забила «Реалу» в обоих матчах Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Мигель Анхель Футбол

«Реал» не пропустил в обеих играх против «Барселоны» в текущем чемпионате Ла Лиги.

Состоявшийся в декабре матч первого круга завершился со счетом 0:0. В воскресенье, 1 марта, «Реал» победил «Барселону» в ответной игре – 2:0.

Каталонская команда впервые за 45 лет не забила в обеих встречах с «бланкос» в чемпионате. В сезоне-1974/75 в обеих играх не пропустил голкипер «Реала» Мигель Анхель Гонсалес Суарес. В текущем чемпионате ворота «Мадрида» во встречах с «Барсой» защищал Тибо Куртуа.

«Реал» также не пропускал в обоих матчах с «блауграной» в сезоне-1935/36 и в сезоне-1957/58.

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