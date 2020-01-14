⛔«Барса» впервые за 45 лет не забила «Реалу» в обоих матчах Ла Лиги

«Реал» не пропустил в обеих играх против «Барселоны» в текущем чемпионате .

Состоявшийся в декабре матч первого круга завершился со счетом 0:0. В воскресенье, 1 марта, победил «Барселону» в ответной игре – 2:0.

Каталонская команда впервые за 45 лет не забила в обеих встречах с «бланкос» в чемпионате. В сезоне-1974/75 в обеих играх не пропустил голкипер «Реала» Мигель Анхель Гонсалес Суарес. В текущем чемпионате ворота «Мадрида» во встречах с «Барсой» защищал .

«Реал» также не пропускал в обоих матчах с «блауграной» в сезоне-1935/36 и в сезоне-1957/58.

«Реал» обыграл «Барсу» и возглавил Ла Лигу благодаря голам Винисиуса и Мариано

Топ-сэйвы Куртуа и Тер Стегена, появление Криша и провал Месси – это было очень бодрое класико