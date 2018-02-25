🥉 Норвегия победила в эстафете на Кубке мира, Россия – 3-я

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти прошла мужская эстафета.

Победу одержала команда Норвегии, россияне Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко стали третьими.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Шюр Рете, Йоханнес Клэбо) – 1:09.53,0

2. Швейцария (Беда Кли, Дарио Колонья, Джейсон Рюэш, Роман Фюргер) – 1,2

3. Россия-1 (Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) – 1,7

4. Италия (Джандоменико Сальвадори, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Стефан Цельгер) – 2,4

5. Россия-2 (Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев) – 15,2

6. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола) – 22,4

7. Германия (Томас Бинг, Флориан Нотц, Лукас Бегль, Себастьян Айзенлауэр) – 22,4

8. Швеция (Бьорн Сандстрем, Даниэль Рикардссон, Виктор Браннмарк, Фредрик Йонссон) – 1.56,8