Судья после ВАР отменил гол «Эвертона» в ворота «МЮ» на 92-й минуте

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия судьи Давид Де Хеа Гильфи Сигурдссон Харри Магуайр Крис Кавана видеоповторы Доминик Кэлверт-Льюин Футбол

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче АПЛ.

В добавленное ко второму тайму время вратарь «МЮ» Давид Де Хеа отбил удар хавбека «ирисок» Гильфи Сигурдссона, но форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин вновь пробил по воротам: мяч влетел в сетку от защитника манкуниацев Харри Магуайра.

Судья матча Крис Кавана обратился к помощи ВАР и отменил гол. Возможно, такое решение было принято из-за того, что Сигурдссон мешал обзору Де Хеа.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

 

Фото: скриншот трансляции

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