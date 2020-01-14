Судья после ВАР отменил гол «Эвертона» в ворота «МЮ» на 92-й минуте

«Эвертон» сыграл вничью с (1:1) в матче АПЛ.

В добавленное ко второму тайму время вратарь «МЮ» отбил удар хавбека «ирисок» Гильфи Сигурдссона, но форвард Доминик Кэлверт-Льюин вновь пробил по воротам: мяч влетел в сетку от защитника манкуниацев .

Судья матча Крис Кавана обратился к помощи ВАР и отменил гол. Возможно, такое решение было принято из-за того, что Сигурдссон мешал обзору Де Хеа.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции