Мариано забил «Барсе», выйдя на 91-й минуте. Это его первый матч в сезоне Ла Лиги

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Нападающий «Реала» Мариано Диас нанес результативный удар в матче Ла Лиги с «Барселоной» (2:0).

Форвард на 91-й минуте заменил своего коллегу по амплуа Карима Бензема, а уже на 92-й стал автором гола.

Мариано впервые вышел на поле в текущем чемпионате Ла Лиги и забил свой первый гол в сезоне. Ранее Диас играл только в Суперкубке Испании. Статистику футболиста можно изучить здесь.

 
 
 
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Мариано вышел на 91-й минуте и сразу забил «Барсе»! Это его первый матч в сезоне Ла Лиги – просто машина 💪🏻

Публикация от Sports.ru (@sportsru)

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