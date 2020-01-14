Мариано забил «Барсе», выйдя на 91-й минуте. Это его первый матч в сезоне Ла Лиги

Нападающий «Реала» Мариано Диас нанес результативный удар в матче с «Барселоной» (2:0).

Форвард на 91-й минуте заменил своего коллегу по амплуа Карима Бензема, а уже на 92-й стал автором гола.

Мариано впервые вышел на поле в текущем чемпионате Ла Лиги и забил свой первый гол в сезоне. Ранее Диас играл только в Суперкубке Испании. Статистику футболиста можно изучить здесь.