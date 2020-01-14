Мариано забил «Барсе», выйдя на 91-й минуте. Это его первый матч в сезоне Ла Лиги

Нападающий «Реала» Мариано Диас нанес результативный удар в матче Ла Лиги с «Барселоной» (2:0).
Форвард на 91-й минуте заменил своего коллегу по амплуа Карима Бензема, а уже на 92-й стал автором гола.
Мариано впервые вышел на поле в текущем чемпионате Ла Лиги и забил свой первый гол в сезоне. Ранее Диас играл только в Суперкубке Испании. Статистику футболиста можно изучить здесь.
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Мариано вышел на 91-й минуте и сразу забил «Барсе»! Это его первый матч в сезоне Ла Лиги – просто машина 💪🏻
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