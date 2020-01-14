Гвардиола взял 29-й титул в тренерской карьере и 8-й с «Ман Сити»

«Манчестер Сити» обыграл (2:1) в финале Кубка английской лиги.

Этот трофей стал 29-м по счету в карьере главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. С момента прихода в специалист взял 8 титулов.

На счету испанского специалиста 8 побед в национальных чемпионатах (3 в Испании с «Барселоной», 3 в Германии с «Баварией», 2 в Англии с «Ман Сити»), 8 национальных кубков (2 в Испании, 2 в Германии, 1 , 3 Кубка английской лиги), 5 суперкубков (3 в Испании, 2 в Англии), 2 победы в Лиге чемпионов с «Барсой», 3 победы в Суперкубке УЕФА (2 с каталонцами, 1 с «Баварией») и 3 победы на клубном ЧМ (2 с «Барселоной» и 1 с немецким клубом).