«Рубин» за час до матча с «Тамбовом» еще не прибыл на игру. Водитель автобуса перепутал стадионы в Нижнем Новгороде

сыграет с «Тамбовом» в выездном матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Как сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров, за час до матча команда Леонида Слуцкого еще не прибыла на игру.

Дело в том, что водитель клубного автобуса доставил «Рубин» на старый стадион вместо нового, где пройдет игра.

Матч между «Рубином» и «Тамбовом» должен начаться на стадионе «Нижний Новгород» сегодня в 14:00.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Тамбов» весной будет играть в Нижнем Новгороде. Первую часть сезона клуб провел в Саранске