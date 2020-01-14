Леонид Слуцкий: «Чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой – такого еще не было»

Главный тренер Леонид Слуцкий высказался о том, что перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ c «Тамбовом» водитель автобуса привез казанскую команду не на тот стадион в Нижнем Новгороде.

– Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо. Я никогда не был, так что насладился видами.

– Никогда не были в Нижнем Новгороде?

– Нет, я был, но чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой – такого еще не было, – сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Тамбов» весной будет играть в Нижнем Новгороде. Первую часть сезона клуб провел в Саранске