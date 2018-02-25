Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, у Надыршиной – серебро

Российский сноубордист Дмитрий Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в канадском Блю-Маунтин.

В женских соревнованиях россиянка София Надыршина заняла второе место.

Сноуборд

Кубок мира

Блю-Маунтин, Канада

Параллельный гигантский слалом

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Штефан Баумайстер (Германия)

3. Эдвин Коратти (Италия)...

5. Игорь Слуев (Россия)...

7. Вик Уайлд (Россия)

8. Дмитрий Карлагачев (Россия)

9. Андрей Соболев (Россия)...

23. Дмитрий Сарсембаев (Россия)...

41. Илья Витюгов (Россия)

Женщины

1. Рамона Хофмейстер (Германия)

2. София Надыршина (Россия)

3. Селина Йорг (Германия)...

5. Милена Быкова (Россия)...

15. Наталья Соболева (Россия)...

20. Елизавета Салихова (Россия)...

28. Мария Валова (Россия)